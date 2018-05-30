На Херсонщине горит почти 300 га леса (видео)

Более 300 спасателей присоединились к тушению пожара.

В Херсонской области продолжает гореть лесной пожар / ГСЧС

Более 300 спасателей присоединились к тушению масштабного пожара на Херсонщине. Третьи сутки там горят лесные массивы на площади почти 300 га.

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До наступления темноты чрезвычайники использовали авиацию. Ночью ветер стих и спала жара, поэтому пожарным удалось уменьшить площадь пожара. Предварительной причиной возгорания специалисты называют человеческий фактор, говорится в сюжете ТСН.