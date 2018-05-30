Четыре человека получили травмы в результате смерча в Китае

11:50, 30 мая 2018
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Смерч повредил жилые дома и другие строения.

Из-за смерча в Китае пострадали четыре человека / flickr.com
Из-за смерча в Китае пострадали четыре человека / flickr.com

Четыре человека пострадали в результате смерча, который обрушился на город Сунъюань провинции Цзилинь в Китае.

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Из-за стихии в различной степени были повреждены жилые дома и другие строения, часть районов остались без электроснабжения, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что в настоящий момент подсчитывается точный размер ущерба от стихии.

Напомним, восемь человек пострадали в результате торнадо рядом с Неаполем (Италия).

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