Наводнение в Мэриленде: один человек пропал без вести

10:41, 30 мая 2018
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В городе Элликотт Сити вода поднялась выше уровня первых этажей зданий.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В городе Элликотт Сити (штат Мэриленд, США) из-за потопа один человек пропал без вести.

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Во время спасательной операции члена Национальной гвардии унесло потоком, который прошел по центральным улицам городка, передает Euronews

Отмечается, что вода поднялась выше уровня первых этажей зданий. Стихийное бедствие затронуло частично Балтимор и столицу штата город Аннаполис.

Напомним, на побережье Омана обрушился мощный тропический циклон "Мекуну".

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