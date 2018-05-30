Наводнение в Мэриленде: один человек пропал без вести
В городе Элликотт Сити вода поднялась выше уровня первых этажей зданий.
В городе Элликотт Сити (штат Мэриленд, США) из-за потопа один человек пропал без вести.
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Во время спасательной операции члена Национальной гвардии унесло потоком, который прошел по центральным улицам городка, передает Euronews.
Отмечается, что вода поднялась выше уровня первых этажей зданий. Стихийное бедствие затронуло частично Балтимор и столицу штата город Аннаполис.
Напомним, на побережье Омана обрушился мощный тропический циклон "Мекуну".
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