Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности

Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение ближайших дней в Украине сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"30-31 мая - 1 июня в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр

Напомним, 30 мая в Украине без осадков, температура до +28°.