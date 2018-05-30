Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности

09:41, 30 мая 2018
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Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение ближайших дней в Украине сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

В Киеве сегодня без осадков, температура до +28°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"30-31 мая - 1 июня в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр
Укргидрометцентр

Напомним, 30 мая в Украине без осадков, температура до +28°.

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