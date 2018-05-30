В Киеве сегодня без осадков, температура до +28°

08:30, 30 мая 2018
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Вечером в столице до +23°.

В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com
В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 30 мая, в столице без осадков, температура до +28°.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +23°. Ветер переменный, до 3,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:54, а зайдет в 20:56.

Как сообщал УНИАН, 30 мая в Украине без осадков, температура до +28°.

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