Сегодня в Украине будет тепло и без осадков (карта)

Температура до +28°.

Сегодня в Украине без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 30 мая в Украине без осадков, температура до +28°.

На востоке без осадков, температура до +26°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +28°.

На западе Украины без осадков. Температура до +28°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +28°. В центре солнечно, температура до +28°.

Прогноз на 30 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 30 мая Евдокия Свистунья. Крестьяне окутывали картошку. Помимо этого, люди говорили: "Какова Евдокия, таково будет и лето".

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.