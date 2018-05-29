В Киеве завтра до +28°, без осадков
В столице будет солнечно.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 30 мая, в столице без осадков, температура до +28°.
В Украине сегодня без осадков, на юге до +28° (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +23°. Ветер переменный, до 3,0 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 04:54, а зайдет в 20:56.
Как сообщал УНИАН, 30 мая в Украине без осадков, температура до +28°.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +11°
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Днепр+26°... +11°
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Донецк+24°... +10°
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Житомир+27°... +12°
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Запорожье+26°... +12°
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Ивано-Франковск+26°... +9°
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Киев+26°... +13°
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Кировоград+26°... +10°
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Луганск+23°... +9°
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Луцк+29°... +14°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+28°... +13°
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Полтава+24°... +11°
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Ровно+29°... +13°
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Симферополь+25°... +13°
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Сумы+23°... +10°
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Тернополь+27°... +12°
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Харьков+22°... +10°
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Херсон+28°... +12°
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Хмельницкий+28°... +12°
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Черкассы+25°... +13°
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Чернигов+26°... +12°
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Черновцы+28°... +13°
Виргиния, США
+ 20 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +20 °
Влажность: 84 %
Давление: 754 мм
Ветер: 1.7 м/с
Вероятность осадков: 10 %
Восход: 05:47
Закат 20:27
Видимость: 8 км
Фаза луны:
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