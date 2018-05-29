В Киеве завтра до +28°, без осадков

17:00, 29 мая 2018
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В столице будет солнечно.

Завтра в Киеве без осадков / lifekiev.com
Завтра в Киеве без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 30 мая, в столице без осадков, температура до +28°.

В Украине сегодня без осадков, на юге до +28° (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +23°. Ветер переменный, до 3,0 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:54, а зайдет в 20:56.

Как сообщал УНИАН, 30 мая в Украине без осадков, температура до +28°.

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