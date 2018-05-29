Завтра в Украине без осадков, температура до +28° (видеопрогноз)

По всей стране будет солнечно.

Завтра в Украине будет тепло / 7-themes.com

Согласно данным Погода УНИАН, 30 мая в Украине без осадков, температура до +28°.

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На востоке без осадков, температура до +26°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +28°.

На западе Украины без осадков. Температура до +28°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +28°. В центре солнечно, температура до +28°.

Согласно народному прогнозу, 30 мая Евдокия Свистунья. Крестьяне окутывали картошку. Помимо этого, люди говорили: "Какова Евдокия, таково будет и лето".

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