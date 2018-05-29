Из-за деятельности пожарных австралийский Сидней накрыл густой туман (видео)
Сиднейцы жалуются на проблемы с дыханием.
Из-за деятельности пожарных австралийский город Сидней накрыл густой туман.
На Херсонщине произошло два лесных пожара
Пожарные в окрестностях мегаполиса решили сжечь всю сухую траву. Из-за жары в регионе сейчас высокий уровень пожарной опасности. Поэтому, чтобы предотвратить неконтролируемые возгорания, пожарные решили сработать на опережение, говорится в сюжете ТСН.
Из-за смога видимость в Сиднее едва достигает нескольких метров, а сиднейцы жалуются на проблемы с дыханием.
Из-за деятельности пожарных австралийский Сидней накрыло густым угарным туманом
Напомним, в провинции Юньнань на юго-западе Китая начался лесной пожар, на борьбу с огнем направили более тысячи человек.
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