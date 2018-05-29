Из-за деятельности пожарных австралийский Сидней накрыл густой туман (видео)

Сиднейцы жалуются на проблемы с дыханием.

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Из-за деятельности пожарных австралийский город Сидней накрыл густой туман.

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Пожарные в окрестностях мегаполиса решили сжечь всю сухую траву. Из-за жары в регионе сейчас высокий уровень пожарной опасности. Поэтому, чтобы предотвратить неконтролируемые возгорания, пожарные решили сработать на опережение, говорится в сюжете ТСН.

Из-за смога видимость в Сиднее едва достигает нескольких метров, а сиднейцы жалуются на проблемы с дыханием.

Напомним, в провинции Юньнань на юго-западе Китая начался лесной пожар, на борьбу с огнем направили более тысячи человек.