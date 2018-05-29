В Китае произошло мощное землетрясение
Информации о пострадавших не поступало.
28 мая на северо-востоке Китая произошло землетрясение магнитудой 5,7.
В Ираке произошло землетрясение
Подземные толчки были зафиксированы в районе Нинцзян города Сунъюань провинции Цзилинь. Эпицентр находился в точке с координатами 45,27 градуса северной широты и 124,71 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 13 км, передает Синьхуа.
Отмечается, что в пострадавшем районе задействован механизм реагирования на ЧП. Сведений о человеческих жертвах пока не поступало.
Напомним, 24 мая у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1.
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