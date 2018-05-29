Число жертв ливней на Шри-Ланке возросло до 23 человек

12:46, 29 мая 2018
39

В настоящее время уровень воды в основных реках Шри-Ланки вернулся в норму.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Ливни на Шри-Ланке привели к гибели 23 человек, более 4 тыс жилых строений пострадали.

Из-за непогоды на одном из украинских курортов затопило половину баз отдыха: людей эвакуируют (видео)

Большинство погибли от ударов молний или утонули, передает Синьхуа со ссылкой на Центр управления стихийными бедствиями Шри-Ланки.

Отмечается, что в настоящее время уровень воды в основных реках Шри-Ланки вернулся в норму. Президент страны Майтрипала Сирисена еще на прошлой неделе приказал соответствующим ведомствам правительства активно проводить спасательные работы.

Ранее сообщалось о 12 погибших.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар
В Ривне установили охлаждающую водяную рамку В Ривне установили охлаждающую водяную рамку
В Пакистане установилась рекордная жара: температура поднялась до +50 градусов В Пакистане установилась рекордная жара: температура поднялась до +50 градусов
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первый день лета Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первый день лета
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +29° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +29°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
89 %
749 мм
2.1 м/с
62 %
Лента новостей