Число жертв ливней на Шри-Ланке возросло до 23 человек

В настоящее время уровень воды в основных реках Шри-Ланки вернулся в норму.

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Ливни на Шри-Ланке привели к гибели 23 человек, более 4 тыс жилых строений пострадали.

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Большинство погибли от ударов молний или утонули, передает Синьхуа со ссылкой на Центр управления стихийными бедствиями Шри-Ланки.

Отмечается, что в настоящее время уровень воды в основных реках Шри-Ланки вернулся в норму. Президент страны Майтрипала Сирисена еще на прошлой неделе приказал соответствующим ведомствам правительства активно проводить спасательные работы.

Ранее сообщалось о 12 погибших.