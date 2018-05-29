Оман пострадал от мощного циклона "Мекуну"

11:47, 29 мая 2018
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Два человека погибли.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На побережье Омана обрушился мощный тропический циклон "Мекуну".

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Удар стихии пришелся на два густонаселенных региона – Эль-Вусту и Дофар, в результате погибли два человека, передает Euronews

Из-за наводнений сильно пострадал второй крупнейший город королевства - Салала. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома и разместиться в укрытиях. Полностью было парализовано транспортное сообщение. Закрыт местный аэропорт.

Напомним, ранее тропический циклон "Мекуну" обрушился на йеменский остров Сокотра в Индийском океане и привел к гибели минимум 18 человек.

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