Оман пострадал от мощного циклона "Мекуну"
Два человека погибли.
На побережье Омана обрушился мощный тропический циклон "Мекуну".
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Удар стихии пришелся на два густонаселенных региона – Эль-Вусту и Дофар, в результате погибли два человека, передает Euronews.
Из-за наводнений сильно пострадал второй крупнейший город королевства - Салала. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома и разместиться в укрытиях. Полностью было парализовано транспортное сообщение. Закрыт местный аэропорт.
Напомним, ранее тропический циклон "Мекуну" обрушился на йеменский остров Сокотра в Индийском океане и привел к гибели минимум 18 человек.
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