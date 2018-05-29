Жертвами схода оползня в Эфиопии стали 23 человека

Пострадали еще шесть человек.

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23 человека погибли в результате схода оползня в регионе Оромия в центральной части Эфиопии.

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Оползень произошел в результате продолжавшихся несколько часов подряд ливней, передает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

В результате оползня пострадали еще шесть человек. В настоящее время они доставлены в местную больницу.

Напомним, 12 человек погибли в результате наводнения в Шри-Ланке, всего пострадали более 80 тысяч человек.