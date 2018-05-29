Синоптики предупредили о новом мощном шторме в курортной Кирилловке (видео)

10:23, 29 мая 2018
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В субботу в курортном поселке в Запорожской области скорость ветра достигала 40 метров в секунду.

Местные говорят, таких штормов летом не видели как минимум 20 лет / Скриншот видео ТСН
Местные говорят, таких штормов летом не видели как минимум 20 лет / Скриншот видео ТСН

Синоптики предупреждают об очередном мощном шторм в Запорожской области.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Как говорится в сюжете ТСН, в курортном поселке Кирилловка еще не оправились от предыдущего. Штормило в субботу, скорость ветра достигала 40 метров в секунду. Отдыхающих на Бирючем острове просто отрезало от цивилизации. Людей пришлось эвакуировать. Федотову косу перемило водой, и дорога, что вела на нее, превратилась в бурную реку. Некоторые базы на косе между Запорожьем и Херсоном залило по колено.

Местные говорят, таких штормов летом не видели как минимум 20 лет.

Накануне вечером затопленными оставалась половина баз отдыха. Ветер немного поутих, море начало успокаиваться, однако, по прогнозам синоптиков, шторм может вернуться уже сегодня.

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