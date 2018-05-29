Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

09:39, 29 мая 2018
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Пожарная опасность достигает чрезвычайного уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / Фото ternopil.mns.gov.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / Фото ternopil.mns.gov.ua

В течение 29-30 мая в Украине ожидается чрезвычайным уровень пожарной опасности.

Сегодня в Киеве без осадков, днем до +26°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"29-30 мая в Украине, кроме большинства районов Закарпатской, Ивано-Франковской и Луганской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 мая в Украине без осадков, на юге до +28°.

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