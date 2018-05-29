Сегодня в Киеве без осадков, днем до +26°

08:30, 29 мая 2018
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Вечером в столице до +19°.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 29 мая, в столице без осадков, температура до +26°.

В Украине сегодня без осадков, на юге до +28° (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +19°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:58, а зайдет в 20:51.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в Украине без осадков, на юге до +28°.

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