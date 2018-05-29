В Украине сегодня без осадков, на юге до +28° (карта)

По всей стране будет солнечно.

В Украине сегодня будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 29 мая в Украине без осадков, на юге до +28°.

На востоке без осадков, температура до +23°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +28°.

На западе Украины солнечно. Температура до +27°.

В северных областях без осадков. Температура до +24°. В центре облачно с прояснениями, температура до +26°.

Прогноз на 29 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 29 мая – Федор Житник. Этот день был последним для посева всех яровых культур. Об этом молвили: "У Житника забота — ячменное поле заборонить".

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