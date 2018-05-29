В Украине сегодня без осадков, на юге до +28° (карта)

08:16, 29 мая 2018
79

По всей стране будет солнечно.

В Украине сегодня будет тепло / УНИАН
В Украине сегодня будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 29 мая в Украине без осадков, на юге до +28°.

На востоке без осадков, температура до +23°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +28°.

На западе Украины солнечно. Температура до +27°.

В северных областях без осадков. Температура до +24°. В центре облачно с прояснениями, температура до +26°.

Прогноз на 29 мая / УНИАН
Прогноз на 29 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 29 мая – Федор Житник. Этот день был последним для посева всех яровых культур. Об этом молвили: "У Житника забота — ячменное поле заборонить".

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар
В Ривне установили охлаждающую водяную рамку В Ривне установили охлаждающую водяную рамку
На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первый день лета Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первый день лета
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +29° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +29°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
89 %
749 мм
2.1 м/с
62 %
Лента новостей