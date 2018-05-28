Из-за непогоды на одном из украинских курортов затопило половину баз отдыха: людей эвакуируют (видео)
Спасатели вывезли около 200 человек.
В курортном поселке Кирилловка Запорожской области подтоплено около 50% баз отдыха.
Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из-за резкой смены направления ветра начался шторм и колебания уровня воды в Азовском море, что привело к частичному подтоплению баз отдыха в Кирилловке еще 26 мая.
«По состоянию на 15:00 28 мая около 50% баз отдыха подтоплены водой на 15-20 см», - говорится в сообщении.
Как отметили в ГСЧС, сегодня, 28 мая, утром в поселковом совете Кирилловки было проведено заседание штаба по ликвидации последствий непогоды. Местная власть приняла решение о выделении двух тракторов для перевозки людей с Бирючего острова, а также о привлечении спасателей.
«По состоянию на 15:00 около 100 человек перевезли тракторами. Еще 30 машин и около 100 человек, которые находились на самом проблемном участке, спасатели на автомобиле высокой проходимости САРМ отбуксировали на безопасную территорию. Кроме того, спасатели на спецтехнике перевезли ребенка с переломом на проезжую часть дороги для дальнейшей госпитализации», - проинформировали в ведомстве.
Как сообщал УНИАН, на Шри-Ланке из-за сильного наводнения погибли 12 человек, всего пострадало около 80 тияч человек.
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