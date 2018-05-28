Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов

Непосредственный ущерб в южных штатах составит 400-500 млн долларов.

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Ущерб от урагана Альберто, приближающегося к побережью Соединенных Штатов Америки, может достичь 1 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Research Enki.

«Потенциально шторм может вызвать экономические потери более 1 млрд долларов», - говорится в сообщении

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Согласно оценкам, непосредственный ущерб в южных штатах составит 400-500 млн долларов, еще 600 млн долларов США потеряют из-за снижения активности туристов.

Как отмечает Enki Research, к основному ущербу могут привести затопления, вызванные сильными дождями, которые идут на протяжении недели на юго-востоке.

В компании отметили, что даже относительно минимальные тропические штормовые ветры могут повалить деревья.