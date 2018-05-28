Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов

15:39, 28 мая 2018
137

Непосредственный ущерб в южных штатах составит 400-500 млн долларов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Ущерб от урагана Альберто, приближающегося к побережью Соединенных Штатов Америки, может достичь 1 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Research Enki.

«Потенциально шторм может вызвать экономические потери более 1 млрд долларов», - говорится в сообщении

Жертвами шторма в Индии стали 87 человек

Согласно оценкам, непосредственный ущерб в южных штатах составит 400-500 млн долларов, еще 600 млн долларов США потеряют из-за снижения активности туристов.

Как отмечает Enki Research, к основному ущербу могут привести затопления, вызванные сильными дождями, которые идут на протяжении недели на юго-востоке.

В компании отметили, что даже относительно минимальные тропические штормовые ветры могут повалить деревья.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Дожди и похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных Дожди и похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных
Число жертв наводнения на Шри-Ланке увеличилось до 12 человек Число жертв наводнения на Шри-Ланке увеличилось до 12 человек
Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта) Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта)
В Йемене жертвами тропического циклона стали 18 человек В Йемене жертвами тропического циклона стали 18 человек
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Сегодня в Киеве без осадков, температура до +26° Сегодня в Киеве без осадков, температура до +26°
Завтра в Украине пройдут дожди с грозами, на юге температура до +30° (видеопрогноз) Завтра в Украине пройдут дожди с грозами, на юге температура до +30° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
88 %
754 мм
3.5 м/с
43 %
Лента новостей