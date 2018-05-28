Дожди и похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных

С пятницы, 1 июня, в Украине ожидается увеличение осадков и снижение температуры воздуха.

На выходных в Украине могут пройти дожди / Фото daynews.com.ua

На этой неделе в Украину снова придет похолодание - на выходных пройдут дожди и температура станет ниже.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook. Она отметила, что во вторник в Украине будет тепло - в целом, +23+27 градусов. "Очень тепло - на Западе, +25+29 градусов. Умеренно тепло - на востоке, +22+24 градуса. Дождей мало, небольшие осадки вероятны на Винничине и Житомирщине, возможно, коснутся западной области. И все. Ветер северо-восточный, умеренный, на юге усилится до штормовых порывов. В Киеве завтра будет сухо и +27 градусов", - написала она.

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Диденко отметила, что на неделе в Украине - к жаре. А вот с пятницы увеличение дождей и снижение температуры воздуха. В субботу-воскресенье местами ожидается ниже +20 градусов.

Ранее сообщалось, что до конца мая в Украине просчитывается три волны дождей.