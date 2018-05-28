Дожди и похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных
С пятницы, 1 июня, в Украине ожидается увеличение осадков и снижение температуры воздуха.
На этой неделе в Украину снова придет похолодание - на выходных пройдут дожди и температура станет ниже.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook. Она отметила, что во вторник в Украине будет тепло - в целом, +23+27 градусов. "Очень тепло - на Западе, +25+29 градусов. Умеренно тепло - на востоке, +22+24 градуса. Дождей мало, небольшие осадки вероятны на Винничине и Житомирщине, возможно, коснутся западной области. И все. Ветер северо-восточный, умеренный, на юге усилится до штормовых порывов. В Киеве завтра будет сухо и +27 градусов", - написала она.
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Диденко отметила, что на неделе в Украине - к жаре. А вот с пятницы увеличение дождей и снижение температуры воздуха. В субботу-воскресенье местами ожидается ниже +20 градусов.
Ранее сообщалось, что до конца мая в Украине просчитывается три волны дождей.
Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+27°... +14°
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Донецк+25°... +12°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+27°... +15°
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Ивано-Франковск+25°... +9°
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Киев+26°... +16°
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Кировоград+25°... +13°
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Луганск+26°... +12°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+25°... +11°
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Николаев+26°... +13°
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Одесса+27°... +14°
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Полтава+25°... +13°
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Ровно+26°... +11°
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Симферополь+26°... +15°
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Сумы+25°... +11°
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Тернополь+24°... +10°
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Харьков+25°... +12°
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Херсон+26°... +13°
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Хмельницкий+25°... +11°
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Черкассы+26°... +15°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+25°... +12°