Завтра в Украину придет настоящая летняя жара
По данным Укргидрометцентра жарко будет в южной и центральной частях Украины.
С понедельника, 28 мая, в Украине температура воздуха начнет подниматься вверх. Дождей не предвидится.
Об этом сообщает украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
"С понедельника в Украине температура начнет подниматься вверх, в ближайшие дни постепенно +23+29 градусов. Дождей существенных не видно. На Западе разве пройдут периодически и местами", – пишет синоптик.
По данным Укргидрометцентра жарко будет в южной и центральной частях Украины. Температура воздуха там будет колебаться от +25 до +27 градусов тепла.
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Прогноз погоды на понедельник, 28 мая, в городах Украины:
Ужгород – +26...+28
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +25...+27
Винница – +24...+26
Одесса – +26...+28
Николаев – +25...+27
Херсон – +25...+27
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +25...+27
Сумы – +25...+27
Полтава – +25...+27
Днепр – +25...+27
Запорожье – +25...+27
Донецк – +25...+27
Луганск – +23...+25
Харьков – +24...+26
Киев – +25...+27
Погода в Украине
-
Винница+23°... +9°
-
Днепр+24°... +10°
-
Донецк+22°... +9°
-
Житомир+24°... +10°
-
Запорожье+24°... +11°
-
Ивано-Франковск+24°... +12°
-
Киев+24°... +12°
-
Кировоград+23°... +9°
-
Луганск+22°... +8°
-
Луцк+26°... +11°
-
Львов+26°... +13°
-
Николаев+24°... +12°
-
Одесса+23°... +12°
-
Полтава+23°... +10°
-
Ровно+25°... +10°
-
Симферополь+22°... +14°
-
Сумы+22°... +10°
-
Тернополь+23°... +10°
-
Харьков+22°... +11°
-
Херсон+25°... +12°
-
Хмельницкий+24°... +10°
-
Черкассы+22°... +12°
-
Чернигов+23°... +10°
-
Черновцы+24°... +12°