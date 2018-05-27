Завтра в Украину придет настоящая летняя жара

15:46, 27 мая 2018
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По данным Укргидрометцентра жарко будет в южной и центральной частях Украины.

В Украине будет жарко / фото УНИАН
В Украине будет жарко / фото УНИАН

С понедельника, 28 мая, в Украине температура воздуха начнет подниматься вверх. Дождей не предвидится.

Об этом сообщает украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"С понедельника в Украине температура начнет подниматься вверх, в ближайшие дни постепенно +23+29 градусов. Дождей существенных не видно. На Западе разве пройдут периодически и местами", – пишет синоптик.

По данным Укргидрометцентра жарко будет в южной и центральной частях Украины. Температура воздуха там будет колебаться от +25 до +27 градусов тепла.

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Прогноз погоды на понедельник, 28 мая, в городах Украины:

Ужгород – +26...+28

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +25...+27

Винница – +24...+26

Одесса – +26...+28

Николаев – +25...+27

Херсон – +25...+27

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +25...+27

Сумы – +25...+27

Полтава – +25...+27

Днепр – +25...+27

Запорожье – +25...+27

Донецк – +25...+27

Луганск – +23...+25

Харьков – +24...+26

Киев – +25...+27

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