Температура воздуха в день +23 – +26 градусов.

Завтра в Украине солнечно, преимущественно без осадков, но на Западе возможны дожди / фото УНИАН

В воскресенье, 27 мая, в Украине продолжит господствовать антициклон, в большинстве областей ожидается сухая солнечная погода. Лишь на Западе страны возможны осадки и гроза.

Об этом сообщила украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

На Зеленое воскресенье, погода в Украине существенно не изменится. Преимущественно без осадков, температура воздуха в день +23 – +26 градусов.

"Болейте, отдыхайте, украсьте дом хорошим клеченням, переведите дух выходными, оглянитесь - самые красивые дни года сейчас перед нами", – пишет синоптик.

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Прогноз погоды на воскресенье, 27 мая, в городах Украины:

Ужгород – +24...+26

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +22...+24

Винница – +23...+25

Одесса – +22...+24

Николаев +24...+26

Херсон – +24...+26

Симферополь – +23...+25

Кропивницкий – +22...+24

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +21...+23

Сумы – +22...+24

Полтава +21...+23

Днепр – +22...+24

Запорожье +22...+24

Донецк – +22...+24

Луганск – +21...+23

Харьков – +21...+23

Киев – +21...+23