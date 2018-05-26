Завтра в Украине солнечно, преимущественно без осадков, но на Западе возможны дожди
Температура воздуха в день +23 – +26 градусов.
В воскресенье, 27 мая, в Украине продолжит господствовать антициклон, в большинстве областей ожидается сухая солнечная погода. Лишь на Западе страны возможны осадки и гроза.
Об этом сообщила украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
На Зеленое воскресенье, погода в Украине существенно не изменится. Преимущественно без осадков, температура воздуха в день +23 – +26 градусов.
"Болейте, отдыхайте, украсьте дом хорошим клеченням, переведите дух выходными, оглянитесь - самые красивые дни года сейчас перед нами", – пишет синоптик.
Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта)
Прогноз погоды на воскресенье, 27 мая, в городах Украины:
Ужгород – +24...+26
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +22...+24
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +22...+24
Винница – +23...+25
Одесса – +22...+24
Николаев +24...+26
Херсон – +24...+26
Симферополь – +23...+25
Кропивницкий – +22...+24
Черкассы – +22...+24
Чернигов – +21...+23
Сумы – +22...+24
Полтава +21...+23
Днепр – +22...+24
Запорожье +22...+24
Донецк – +22...+24
Луганск – +21...+23
Харьков – +21...+23
Киев – +21...+23
Погода в Украине
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Винница+21°... +10°
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Днепр+23°... +10°
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Донецк+21°... +10°
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Житомир+23°... +10°
-
Запорожье+22°... +10°
-
Ивано-Франковск+26°... +12°
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Киев+23°... +11°
-
Кировоград+23°... +9°
-
Луганск+20°... +9°
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Луцк+25°... +13°
-
Львов+26°... +13°
-
Николаев+23°... +13°
-
Одесса+24°... +14°
-
Полтава+21°... +10°
-
Ровно+24°... +11°
-
Симферополь+26°... +12°
-
Сумы+20°... +8°
-
Тернополь+24°... +12°
-
Харьков+19°... +10°
-
Херсон+24°... +12°
-
Хмельницкий+24°... +12°
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Черкассы+22°... +11°
-
Чернигов+22°... +10°
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Черновцы+26°... +13°