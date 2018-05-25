Число жертв наводнения на Шри-Ланке увеличилось до 12 человек

Из-за наводнения пострадали почти 85 тысяч человек.

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12 человек погибли в результате наводнения в Шри-Ланке, всего пострадали более 80 тысяч человек.

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Сильные ливни начались на Шри-Ланке 20 мая, сообщает Floodlist.

По официальным данным, из-за наводнения пострадали почти 85 тысяч человек, 2,5 тысячи домов повреждены. Из-за угрозы затопления и схода оползней эвакуировали более 27 тысяч человек.

Отмечается, что 21-22 мая местами выпало более 100 мм дождя.

Напомним, тропический циклон "Мекуну", который обрушился на йеменский остров Сокотра в Индийском океане, привел к гибели минимум 18 человек.