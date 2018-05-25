На Херсонщине произошло два лесных пожара

Спасатели просят жителей не провоцировать пожары в экосистемах.

На Херсонщине произошел лесной пожар / ГСЧС

В течение 24 мая в Херсонской области произошло два лесных пожара.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Читайте также Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта)

Пожары произошли на территории Олешковского и Каховского лесоохотничьих хозяйств. В 13:40 поступила информация о возгорании в 12-м квартале Новокаховского лесничества. На момент прибытия по месту вызова огнеборцы установили, что пожар лесной низовой и сразу приступили к его ликвидации. Окончательно потушить возгорание на площади 0,002 га удалось в 13:55.

Спасатели просят жителей не провоцировать пожары в экосистемах, а в случае обнаружения пожара звонить по номеру 101.

Напомним, в течение 25-28 мая в Украине будет сохраняться пожарная опасность.