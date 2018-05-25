На Херсонщине произошло два лесных пожара
Спасатели просят жителей не провоцировать пожары в экосистемах.
В течение 24 мая в Херсонской области произошло два лесных пожара.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта)
Пожары произошли на территории Олешковского и Каховского лесоохотничьих хозяйств. В 13:40 поступила информация о возгорании в 12-м квартале Новокаховского лесничества. На момент прибытия по месту вызова огнеборцы установили, что пожар лесной низовой и сразу приступили к его ликвидации. Окончательно потушить возгорание на площади 0,002 га удалось в 13:55.
Спасатели просят жителей не провоцировать пожары в экосистемах, а в случае обнаружения пожара звонить по номеру 101.
Напомним, в течение 25-28 мая в Украине будет сохраняться пожарная опасность.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+24°... +10°
-
Днепр+22°... +9°
-
Донецк+20°... +5°
-
Житомир+24°... +10°
-
Запорожье+22°... +10°
-
Ивано-Франковск+27°... +11°
-
Киев+22°... +11°
-
Кировоград+22°... +8°
-
Луганск+19°... +6°
-
Луцк+26°... +12°
-
Львов+26°... +15°
-
Николаев+25°... +10°
-
Одесса+28°... +12°
-
Полтава+20°... +10°
-
Ровно+26°... +11°
-
Симферополь+25°... +9°
-
Сумы+18°... +8°
-
Тернополь+25°... +12°
-
Харьков+18°... +9°
-
Херсон+25°... +10°
-
Хмельницкий+24°... +12°
-
Черкассы+22°... +11°
-
Чернигов+21°... +9°
-
Черновцы+28°... +15°
Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 89 %
Давление: 749 мм
Ветер: 2.1 м/с
Вероятность осадков: 62 %
Восход: 05:45
Закат 20:29
Видимость: 0.4 км
Фаза луны:
Лента новостей