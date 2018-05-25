Синоптик рассказала, какой будет погода на Троицу
Выходные в Украине будут теплыми.
На Троицу, 27 мая, в Украине будет тепло и без осадков.
Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта)
По ее словам, 26 мая в большинстве наших областей ожидается сухая солнечная погода. Лишь на западе вероятен дождь с грозой.
"27 мая, на Зеленое воскресенье, погода существенно не изменится - без осадков, +23...+26 градусов", - пишет Диденко.
Синоптик отмечает, что 28 мая продолжится доминирование антициклона, по всей стране будет сухо, +22...+26 градусов.
Напомним, в пятницу, 25 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +30°.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +10°
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Днепр+22°... +9°
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Донецк+20°... +5°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +11°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+19°... +6°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+26°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+26°... +11°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+18°... +8°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+24°... +12°
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