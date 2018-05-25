Синоптик рассказала, какой будет погода на Троицу

13:44, 25 мая 2018
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Выходные в Украине будут теплыми.

В Украине будет тепло / фото УНИАН
В Украине будет тепло / фото УНИАН

На Троицу, 27 мая, в Украине будет тепло и без осадков.

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта)

По ее словам, 26 мая в большинстве наших областей ожидается сухая солнечная погода. Лишь на западе вероятен дождь с грозой.

"27 мая, на Зеленое воскресенье, погода существенно не изменится - без осадков, +23...+26 градусов", - пишет Диденко.

Синоптик отмечает, что 28 мая продолжится доминирование антициклона, по всей стране будет сухо, +22...+26 градусов.

Напомним, в пятницу, 25 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +30°.

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