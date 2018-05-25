Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта)
Небольшие дожди возможны только в Карпатах.
На выходных в Украине практически без осадков, во всех регионах ожидается теплая погода.
Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице без осадков, температура воздуха ночью +11°, днем +23°. В воскресенье солнечно, +11°...+22°.
В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на юге до +30° (карта)
Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +25°. В воскресенье без осадков, +11°…+23°.
В Луцке в субботу ночью +11°, днем +25°, переменная облачность. В воскресенье ночью +11°, днем +23°, солнечно.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +12°...+23°. В воскресенье до +22°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +14°, днем +27°. В воскресенье +13°...+26°.
В Харькове в субботу солнечно, температура ночью +10°, днем +21°. В воскресенье +11°...+21°, без осадков.
В Днепре в субботу облачно с прояснениями. Температура ночью +10°, днем +24°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +11°...+25°.
В Симферополе завтра гроза, +13°...+26°. В воскресенье +13°...+24°, без осадков.
Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +12°, днем +25°. В воскресенье без осадков, температура до +24°.
В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +9°, днем +22°. В воскресенье температура до +22°, без осадков.
В Северодонецке завтра ожидается ясная погода, температура ночью +9°, днем +21°. В воскресенье +10°...+21°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу облачно с прояснениями, температура до +19°. В воскресенье без осадков, ночью +10°, днем +19°.
В Моршине на Львовщине в субботу переменная облачность, ночью +12°, днем +26°. В воскресенье солнечно, ночью +11°, днем до +26°.
В Трускавце в субботу дождь с грозой, температура до +25°. В воскресенье температура до +24°, без осадков.
В Сваляве завтра пройдет ливень, +26°, в воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +10° …+24°.
В Затоке в субботу без осадков, ночью +15°, днем +25°. В воскресенье переменная облачность, температура до +25°.
В Бердянске завтра ясно, температура до +25°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +14° …+22°.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +10°
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Днепр+22°... +9°
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Донецк+20°... +5°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +11°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+19°... +6°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+26°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+26°... +11°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+18°... +8°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+24°... +12°
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Черкассы+22°... +11°
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Чернигов+21°... +9°
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Черновцы+28°... +15°