Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта)

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На выходных в Украине будет тепло / 7-themes.com

На выходных в Украине практически без осадков, во всех регионах ожидается теплая погода.

Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице без осадков, температура воздуха ночью +11°, днем +23°. В воскресенье солнечно, +11°...+22°.

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Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +25°. В воскресенье без осадков, +11°…+23°.

В Луцке в субботу ночью +11°, днем +25°, переменная облачность. В воскресенье ночью +11°, днем +23°, солнечно.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +12°...+23°. В воскресенье до +22°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +14°, днем +27°. В воскресенье +13°...+26°.

В Харькове в субботу солнечно, температура ночью +10°, днем +21°. В воскресенье +11°...+21°, без осадков.

Прогноз на 26 мая / УНИАН

Прогноз на 27 мая / УНИАН

В Днепре в субботу облачно с прояснениями. Температура ночью +10°, днем +24°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +11°...+25°.

В Симферополе завтра гроза, +13°...+26°. В воскресенье +13°...+24°, без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +12°, днем +25°. В воскресенье без осадков, температура до +24°.

В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +9°, днем +22°. В воскресенье температура до +22°, без осадков.

В Северодонецке завтра ожидается ясная погода, температура ночью +9°, днем +21°. В воскресенье +10°...+21°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу облачно с прояснениями, температура до +19°. В воскресенье без осадков, ночью +10°, днем +19°.

В Моршине на Львовщине в субботу переменная облачность, ночью +12°, днем +26°. В воскресенье солнечно, ночью +11°, днем до +26°.

В Трускавце в субботу дождь с грозой, температура до +25°. В воскресенье температура до +24°, без осадков.

В Сваляве завтра пройдет ливень, +26°, в воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +10° …+24°.

В Затоке в субботу без осадков, ночью +15°, днем +25°. В воскресенье переменная облачность, температура до +25°.

В Бердянске завтра ясно, температура до +25°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +14° …+22°.

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