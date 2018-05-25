В Йемене жертвами тропического циклона стали 18 человек

Более 200 семей были вынуждены эвакуироваться.

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Тропический циклона "Мекуну", который обрушился на йеменский остров Сокотра в Индийском океане, привел к гибели минимум 18 человек.

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Стихия привела к паводку и селям, передает Синьхуа со ссылкой на правительство Йемена.

Более 200 семей были вынуждены эвакуироваться. Кроме этого, из-за циклона также затонули 4 судна, многие автомобили были смыты паводком, связь с большей частью острова прервана.

Напомним, 15 человек погибли, 24 получили травмы в результате наводнения в северо-восточном индийском штате Трипура.