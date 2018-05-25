Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

09:42, 25 мая 2018
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Пожарная опасность достигает 5 класса.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение 25-28 мая в Украине будет сохраняться пожарная опасность.

Сегодня в Киеве без осадков, температура до +26°

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 25-26 мая в Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях будет преобладать чрезвычайный (5 класса), на остальной территории Украины (кроме Полтавщины и Луганщины) высокий (4 класса) уровень пожарной опасности. В течение 27-28 мая в Украине (кроме высокогорной части Карпат) будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, в пятницу, 25 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +30°.

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