Сегодня в Киеве без осадков, температура до +26°

В столице сегодня будет солнечно.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 25 мая в столице без осадков, температура до +26°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +21°. Ветер северный и северо-восточный, до 5,2 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:59, а зайдет в 20:50.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 25 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +30°.

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