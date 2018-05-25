В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на юге до +30° (карта)

08:12, 25 мая 2018
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Без осадков будет на юге страны.

В Украине сегодня ожидаются грозы / Фото УНИАН
В Украине сегодня ожидаются грозы / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 25 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +30°.

Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности

На востоке пройдут дожди, температура до +26°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +30°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +25°.

В северных областях без осадков. Температура до +26°. В центре местами пройдут дожди, температура до +26°.

Прогноз на 25 мая / УНИАН
Прогноз на 25 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 25 мая – Епифанов день, Рябиновка. Молодые девицы приходили к деревьям рябины и просили защитить их от пожаров.

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