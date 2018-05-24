В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
В столице завтра усилится ветер.
Согласно данным Погода УНИАН, 25 мая в столице без осадков, температура до +26°.
Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +21°. Ветер северный и северо-восточный, до 5,2 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 04:59, а зайдет в 20:50.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 25 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +30°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+29°... +16°
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Донецк+27°... +16°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+29°... +16°
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Ивано-Франковск+25°... +13°
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Киев+27°... +15°
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Кировоград+28°... +14°
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Луганск+29°... +17°
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Луцк+24°... +12°
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Львов+24°... +12°
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Николаев+29°... +15°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+26°... +15°
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Ровно+24°... +11°
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Симферополь+26°... +15°
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Сумы+26°... +15°
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Тернополь+23°... +13°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+29°... +15°
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Хмельницкий+25°... +13°
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Черкассы+27°... +15°
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Чернигов+25°... +14°
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Черновцы+26°... +15°
Виргиния, США
+ 17 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +17 °
Влажность: 66 %
Давление: 756 мм
Ветер: 2.4 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:50
Закат 20:23
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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