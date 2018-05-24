В Киеве завтра без осадков, температура до +26°

17:00, 24 мая 2018
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В столице завтра усилится ветер.

Завтра в Киеве без осадков / фото УНИАН
Завтра в Киеве без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 25 мая в столице без осадков, температура до +26°.

Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +21°. Ветер северный и северо-восточный, до 5,2 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:59, а зайдет в 20:50.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 25 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +30°.

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