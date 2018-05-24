Завтра в Украине пройдут дожди с грозами, на юге температура до +30° (видеопрогноз)
Осадков не будет только на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 25 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +30°.
Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности
На востоке пройдут дожди, температура до +26°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +30°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +25°.
В северных областях без осадков. Температура до +26°. В центре местами пройдут дожди, температура до +26°.
Согласно народному прогнозу, 25 мая – Епифанов день, Рябиновка. Молодые девицы приходили к деревьям рябины и просили защитить их от пожаров.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 25 мая
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+29°... +16°
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Донецк+27°... +16°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+29°... +16°
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Ивано-Франковск+25°... +13°
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Киев+27°... +15°
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Кировоград+28°... +14°
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Луганск+29°... +17°
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Луцк+24°... +12°
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Львов+24°... +12°
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Николаев+29°... +15°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+26°... +15°
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Ровно+24°... +11°
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Симферополь+26°... +15°
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Сумы+26°... +15°
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Тернополь+23°... +13°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+29°... +15°
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Хмельницкий+25°... +13°
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Черкассы+27°... +15°
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Чернигов+25°... +14°
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Черновцы+26°... +15°
Виргиния, США
+ 17 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +17 °
Влажность: 66 %
Давление: 756 мм
Ветер: 2.4 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:50
Закат 20:23
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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