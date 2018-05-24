Завтра в Украине пройдут дожди с грозами, на юге температура до +30° (видеопрогноз)

16:30, 24 мая 2018
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Осадков не будет только на юге.

Завтра в Украине пройдут дожди с грозами / фото УНИАН
Завтра в Украине пройдут дожди с грозами / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 25 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +30°.

Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности

На востоке пройдут дожди, температура до +26°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +30°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +25°.

В северных областях без осадков. Температура до +26°. В центре местами пройдут дожди, температура до +26°.

Согласно народному прогнозу, 25 мая – Епифанов день, Рябиновка. Молодые девицы приходили к деревьям рябины и просили защитить их от пожаров.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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