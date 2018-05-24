У берегов Японии произошло мощное землетрясение

15:14, 24 мая 2018
8

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

У берегов Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 24 мая, у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 126 км на северо-запад от города Наго (остров Окинава). Очаг землетрясения залегал на глубине 121,4 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, на севере Эквадора 22 мая произошло землетрясение магнитудой 5,4. Подземные толчки были зафиксированы в 08:36 по местному времени. Эпицентр находился недалеко от Котакачи в провинции Имбабура.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
У берегов Японии произошло мощное землетрясение У берегов Японии произошло мощное землетрясение
Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности
Вулкан Мерапи в Индонезии выбросил столб пепла на 6 тысяч метров Вулкан Мерапи в Индонезии выбросил столб пепла на 6 тысяч метров
Из-за проливных дождей в Китае эвакуировали 4,5 тысячи человек Из-за проливных дождей в Китае эвакуировали 4,5 тысячи человек
В Киеве сегодня без осадков, температура до +27° В Киеве сегодня без осадков, температура до +27°
В Украине завтра пройдут дожди с грозами, на востоке +30° (видеопрогноз) В Украине завтра пройдут дожди с грозами, на востоке +30° (видеопрогноз)
Наводнение на Шри-Ланке: восемь человек погибли, тысячи жителей эвакуированы Наводнение на Шри-Ланке: восемь человек погибли, тысячи жителей эвакуированы

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
64 %
758 мм
2.7 м/с
2 %
Лента новостей