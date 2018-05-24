У берегов Японии произошло мощное землетрясение

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

У берегов Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 24 мая, у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 126 км на северо-запад от города Наго (остров Окинава). Очаг землетрясения залегал на глубине 121,4 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, на севере Эквадора 22 мая произошло землетрясение магнитудой 5,4. Подземные толчки были зафиксированы в 08:36 по местному времени. Эпицентр находился недалеко от Котакачи в провинции Имбабура.