У берегов Японии произошло мощное землетрясение
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В четверг, 24 мая, у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1.
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 126 км на северо-запад от города Наго (остров Окинава). Очаг землетрясения залегал на глубине 121,4 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, на севере Эквадора 22 мая произошло землетрясение магнитудой 5,4. Подземные толчки были зафиксированы в 08:36 по местному времени. Эпицентр находился недалеко от Котакачи в провинции Имбабура.
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