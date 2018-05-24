Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности
Будет преобладать пожарная опасность 5 класса.
В течение ближайших дней в Украине ожидается пожарная опасность.
Сегодня в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке до +30° (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 25-26 мая в Житомирской, Ривненской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях будет преобладать чрезвычайный (5 класса), на остальной территории Украины (кроме Полтавщины и Луганщины) высокий (4 класса) уровень пожарной опасности. А в течение 27-28 мая в Украине (кроме высокогорной части Карпат) будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.
Напомним, 24 мая на востоке и юге Украины ожидается ухудшения погодных условий.
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