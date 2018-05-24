Вулкан Мерапи в Индонезии выбросил столб пепла на 6 тысяч метров

Из-за активности вулкана 660 человек покинули свои дома.

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Самый активный вулкан индонезийского острова Ява 24 мая выбросил столб пепла на 6 тысяч метров.

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Извержение сопровождалось выбросом ядовитых газов, сообщает Xinhua со ссылкой на Национальное агентство по вулканологии.

Из-за активности вулкана 660 человек покинули свои дома.

Вулкан Мерапи регулярно извергается с 1948 года. Самое крупное извережние произошло в ноябре 1994 года, тогда погибли 27 человек.

Напомним, из-за извержения вулкана Килауэа на Гавайях отключают электроэнергию.