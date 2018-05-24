Жертвами наводнения в Индии стали 15 человек

11:51, 24 мая 2018
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Свои дома покинули почти 12 тысяч человек.

Индия страдает от наводнения / twitter.com/Tripura_Police
Индия страдает от наводнения / twitter.com/Tripura_Police

15 человек погибли, 24 получили травмы в результате наводнения в северо-восточном индийском штате Трипура.

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Дожди начались в начале мая и привели к гибели 15 человек, почти 12 тысяч человек эвакуировали. Для размещения людей создали 45 убежищ, передает Floodlist. 

Самая плохая ситауция сложилась на западе штата, где погибли шесть человек, а 4,5 тысяч покинули свои дома.

Напомним, в результате проливных дождей в китайской провинции Сычуань эвакуировали 4437 человек.

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