Из-за проливных дождей в Китае эвакуировали 4,5 тысячи человек

10:40, 24 мая 2018
39

Местами выпало более 330 мм осадков.

Из-за сильного дождя в Китае эвакуировали тысячи людей / REUTERS
Из-за сильного дождя в Китае эвакуировали тысячи людей / REUTERS

В результате проливных дождей в китайской провинции Сычуань эвакуировали 4437 человек.

Жертвами тропического циклона в Сомали стали 25 человек

За 20-22 мая в городе Эмэйшань максимальное количество выпавших осадков достигло 332 мм, передает Синьхуа со ссылкой на провинциальное управление земельных и природных ресурсов.

Отмечается, что получена информация о 112 произошедших бедствиях геологического характера или рисках их возникновения, люди из соответствующих районов были эвакуированы в безопасные места.

Напомним, в результате наводнений и сильнейших ливней в юго-западной части острова Шри-Ланка погибли не менее восьми человек, тысячи жителей эвакуированы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°
Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта) Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)
В Ривне установили охлаждающую водяную рамку В Ривне установили охлаждающую водяную рамку
Синоптики дали прогноз погоды на июнь в Украине: без адской жары и с волной гроз Синоптики дали прогноз погоды на июнь в Украине: без адской жары и с волной гроз
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
89 %
749 мм
2.1 м/с
62 %
Лента новостей