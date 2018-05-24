Из-за проливных дождей в Китае эвакуировали 4,5 тысячи человек

Местами выпало более 330 мм осадков.

Из-за сильного дождя в Китае эвакуировали тысячи людей / REUTERS

В результате проливных дождей в китайской провинции Сычуань эвакуировали 4437 человек.

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За 20-22 мая в городе Эмэйшань максимальное количество выпавших осадков достигло 332 мм, передает Синьхуа со ссылкой на провинциальное управление земельных и природных ресурсов.

Отмечается, что получена информация о 112 произошедших бедствиях геологического характера или рисках их возникновения, люди из соответствующих районов были эвакуированы в безопасные места.

Напомним, в результате наводнений и сильнейших ливней в юго-западной части острова Шри-Ланка погибли не менее восьми человек, тысячи жителей эвакуированы.