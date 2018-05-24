Синоптики предупреждают о грозах и граде на востоке и юге Украины

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

На востоке и юге ожидаются грозы / фото УНИАН

Сегодня, 24 мая, на востоке и юге Украины ожидается ухудшения погодных условий.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"24 мая в Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 мая в Украине местами пройдут дожди и грозы, на востоке до +30°.