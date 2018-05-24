В Киеве сегодня без осадков, температура до +27°

08:30, 24 мая 2018
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Вечером в столице до +20°.

Сегодня в Киеве без осадков / фото УНИАН
Сегодня в Киеве без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 24 мая, в столице без осадков, температура до +27°.

На востоке и юге Украины объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и град

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +20°. Ветер южный и западный, до 3,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:00, а зайдет в 20:49.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в Украине местами пройдут дожди и грозы, на востоке до +30°.

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