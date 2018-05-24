Сегодня в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке до +30° (карта)

08:08, 24 мая 2018
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Осадков не будет только на юге.

В Украине сегодня ожидаются грозы / фото УНИАН
В Украине сегодня ожидаются грозы / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 24 мая в Украине местами пройдут дожди и грозы, на востоке до +30°.

На востоке и юге Украины объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и град

На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +29°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +26°.

В северных областях солнечно. Температура до +27°. В центре местами пройдут дожди, температура до +29°.

Прогноз на 24 мая / УНИАН
Прогноз на 24 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 24 мая – Мокий Мокрый. По погоде этого дня, наши предки судили о том, каким будет лето. Так и говорили: "Мокро на Мокея — жди лета еще мокрее".

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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