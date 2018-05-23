Завтра в Киеве без осадков, температура до +27°

17:00, 23 мая 2018
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В столице будет солнечно.

Завтра в Киеве без осадков / фото УНИАН
Завтра в Киеве без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 24 мая, в столице без осадков, температура до +27°.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, во всех областях потеплеет (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +20°. Ветер южный и западный, до 3,4 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:00, а зайдет в 20:49.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в Украине местами пройдут дожди и грозы, на востоке до +30°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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