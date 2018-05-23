Завтра в Киеве без осадков, температура до +27°
В столице будет солнечно.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 24 мая, в столице без осадков, температура до +27°.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, во всех областях потеплеет (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +20°. Ветер южный и западный, до 3,4 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:00, а зайдет в 20:49.
Как сообщал УНИАН, 24 мая в Украине местами пройдут дожди и грозы, на востоке до +30°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +12°
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Днепр+28°... +15°
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Донецк+23°... +15°
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Житомир+27°... +13°
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Запорожье+29°... +16°
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Ивано-Франковск+26°... +11°
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Киев+26°... +14°
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Кировоград+25°... +14°
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Луганск+25°... +17°
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Луцк+26°... +14°
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Львов+25°... +13°
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Николаев+29°... +15°
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Одесса+26°... +15°
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Полтава+26°... +15°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+26°... +15°
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Сумы+26°... +15°
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Тернополь+25°... +13°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницкий+25°... +12°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+25°... +13°
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Черновцы+26°... +11°
Виргиния, США
+ 19 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +19 °
Влажность: 74 %
Давление: 753 мм
Ветер: 5.2 м/с
Вероятность осадков: 7 %
Восход: 05:50
Закат 20:22
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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