В Украине завтра пройдут дожди с грозами, на востоке +30° (видеопрогноз)

Осадки ожидаются практически во всех регионах.

Завтра в Украине ожидаются грозы / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 24 мая в Украине местами пройдут дожди и грозы, на востоке до +30°.

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На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +29°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +26°.

В северных областях солнечно. Температура до +27°. В центре местами пройдут дожди, температура до +29°.

Согласно народному прогнозу, 24 мая – Мокий Мокрый. По погоде этого дня, наши предки судили о том, каким будет лето. Так и говорили: "Мокро на Мокея — жди лета еще мокрее".

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