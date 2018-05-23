В Украине завтра пройдут дожди с грозами, на востоке +30° (видеопрогноз)

16:30, 23 мая 2018
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Осадки ожидаются практически во всех регионах.

Завтра в Украине ожидаются грозы / фото УНИАН
Завтра в Украине ожидаются грозы / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 24 мая в Украине местами пройдут дожди и грозы, на востоке до +30°.

Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +26°

На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +29°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +26°.

В северных областях солнечно. Температура до +27°. В центре местами пройдут дожди, температура до +29°.

Согласно народному прогнозу, 24 мая – Мокий Мокрый. По погоде этого дня, наши предки судили о том, каким будет лето. Так и говорили: "Мокро на Мокея — жди лета еще мокрее".

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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