На востоке и юге Украины объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и град

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

В Украине ожидаются грозы / фото УНИАН

23-24 мая на востоке и юге Украины ожидаются грозы, град и штормовой ветер.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"До конца суток 23 мая, в течение суток 24 мая в Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду 23 мая, в Украине практически без осадков, на востоке и юге до +29°.