Юго-запад Китая охватил лесной пожар

На борьбу с огнем направили 1200 человек.

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В провинции Юньнань на юго-западе Китая начался лесной пожар, на борьбу с огнем направили более тысячи человек.

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Пожар возник в деревне Юньлан, сообщает Xinhua со ссылкой на администрацию города Дали.

Отмечается, что около 1200 сотрудников местной военной, лесной и народной полиции, а также пожарных направлены на тушение пожара.

Напомним, рядом с австралийским Сиднеем пожар уничтожил около тысячи га леса.