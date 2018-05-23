Юго-запад Китая охватил лесной пожар

14:26, 23 мая 2018
19

На борьбу с огнем направили 1200 человек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В провинции Юньнань на юго-западе Китая начался лесной пожар, на борьбу с огнем направили более тысячи человек.

В РФ горит более 80 тысяч га леса

Пожар возник в деревне Юньлан, сообщает Xinhua со ссылкой на администрацию города Дали.

Отмечается, что около 1200 сотрудников местной военной, лесной и народной полиции, а также пожарных направлены на тушение пожара.

Напомним, рядом с австралийским Сиднеем пожар уничтожил около тысячи га леса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар
Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта) Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз) В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз)
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
89 %
749 мм
2.1 м/с
62 %
Лента новостей