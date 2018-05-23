Наводнение на Шри-Ланке: восемь человек погибли, тысячи жителей эвакуированы

Всего стихия затронула 38 тысяч человек.

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В результате наводнений и сильнейших ливней в юго-западной части острова Шри-Ланка погибли не менее восьми человек, тысячи жителей эвакуированы.

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Всего стихия затронула 38 тысяч человек. Частично повреждены или полностью разрушены в общей сложности около тысячи домов, передает Euronews со ссылкой на местную службу по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Напомним, из-за угрозы прорыва Дамбы в Колумбии тысяч человек вынуждены покинуть свои дома.