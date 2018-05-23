Наводнение на Шри-Ланке: восемь человек погибли, тысячи жителей эвакуированы

12:41, 23 мая 2018
74

Всего стихия затронула 38 тысяч человек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате наводнений и сильнейших ливней в юго-западной части острова Шри-Ланка погибли не менее восьми человек, тысячи жителей эвакуированы.

Жертвами наводнений в Кении стали более 130 человек

Всего стихия затронула 38 тысяч человек. Частично повреждены или полностью разрушены в общей сложности около тысячи домов, передает Euronews со ссылкой на местную службу по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Напомним, из-за угрозы прорыва Дамбы в Колумбии тысяч человек вынуждены покинуть свои дома.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°
Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта) Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека
В Пакистане установилась рекордная жара: температура поднялась до +50 градусов В Пакистане установилась рекордная жара: температура поднялась до +50 градусов

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
89 %
749 мм
2.1 м/с
62 %
Лента новостей