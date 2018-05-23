Жертвами тропического циклона в Сомали стали 25 человек

Всего из-за циклона пострадали более 167 тысяч семей.

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Не менее 25 человек погибли, 27 пропали без вести в результате тропического циклона "Сагар", вызвавшего дожди и наводнения в Сомали.

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Всего из-за циклона пострадали более 167 тысяч семей, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что мощный тропический циклон, сопровождаемый порывами ветра, достигающими 120 км/ч, и ливнями, в пятницу обрушился на Сомали.

Напомним, жертвами тропического циклона "Джози" на Фиджи стали шесть человек.