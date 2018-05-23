Из-за извержения вулкана на Гавайях отключают электроэнергию

10:38, 23 мая 2018
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Нынешнее извержение Килауэа может стать самым продолжительным за последние 100 лет.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Из-за извержения вулкана Килауэа на Гавайях отключают электроэнергию.

Извержение вулкана на Гавайях: объявлено красное предупреждение об опасности

Раскаленная лава, извергающаяся из кратера вулкана, вплотную приблизилась к местной геотермальной электростанции "Пуна", которая обеспечивает током 25% населения Большого острова, передает Euronews.

Чтобы предотвратить неконтролируемый выброс токсичных газов, рабочие были вынужденны экстренно закупорить все 11 скважин и остановить работу станции. Ранее оттуда вывезли все запасы легковоспламеняющегося пентана - около 230 тысяч литров.

Вулканологи говорят, что нынешнее извержение Килауэа может стать самым продолжительным за последние 100 лет.

Ранее потоки лавы достигли океана, разрушив на своем пути несколько домов в Леилани-Эстейтс.

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