В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 5,4

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Эквадоре произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

На севере Эквадора 22 мая произошло землетрясение магнитудой 5,4.

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Подземные толчки были зафиксированы в 08:36 по местному времени. Эпицентр находился недалеко от Котакачи в провинции Имбабура, гипоцентр залегал на глубине 10 км, передает Синьхуа со ссылкой на Институт геофизики Эквадора.

Отмечается, что землетрясение ощущалось не только в Имбабуре, но также и в соседней провинции Пичинча. Жители столицы Кито выбегали из зданий на улицу.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, 22 мая в Ираке произошло землетрясение магнитудой 4,5.