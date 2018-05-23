Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +26°

08:30, 23 мая 2018
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Вечером в столице до +22°.

В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com
В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, 23 мая в столице без осадков, температура до +26°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 2,2 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:01, а зайдет в 20:47.

Как сообщал УНИАН, в среду, 23 мая, в Украине практически без осадков, на востоке и юге до +29°.

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