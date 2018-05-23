В Украине сегодня местами пройдут дожди, во всех областях потеплеет (карта)

08:11, 23 мая 2018
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На юге и востоке до +29°.

В Украине сегодня потеплеет / Фото УНИАН
В Украине сегодня потеплеет / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 23 мая, в Украине практически без осадков, на востоке и юге до +29°.

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На востоке местами пройдут дожди с грозами, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +29°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до +27°.

В северных областях солнечно. Температура до +26°. В центре без осадков, температура до +29°.

Прогноз на 23 мая / УНИАН
Прогноз на 23 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 23 мая – Симон Посев. В этот день с огромным почтением относились к земле, почитая ее, как кормилицу всего народа. Более древний праздник этой даты назывался – день Матушки Сырой Земли.

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